Дату записывают восемью цифрами. Например, 25.06.1987 - 25 июня 1987 года. Заметим, что в за??иси этой даты ни одна цифра не повторяется дважды. Какими будут первые две цифры в записи следующей даты с таким же свойством? вариа...

Математика
Дату записывают восемью цифрами. Например, 25.06.1987 - 25 июня 1987 года. Заметим, что в за??иси этой даты ни одна цифра не повторяется дважды. Какими будут первые две цифры в записи следующей даты с таким же свойством? варианты ответов 08,12,17,23 и 25.
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