Дедал и икар (миф древней греции) какая мечта человечества высказана в мифе? кого можно назвать современными икарами? назови их имена
Литература
Дедал и икар (миф древней греции) какая мечта человечества высказана в мифе? кого можно назвать современными икарами? назови их имена
Ответ(ы) на вопрос:
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Миф рассказывает об афинском архитекторе, скульпторе, художнике и изобретателе Дедале и его сыне Икаре, которые навсегда остались примером для многих мечтателей. По преданию, Дедал построил для Минотавра знаменитый Лабиринт на острове Крит. Он же дал Ариадне, дочери критского царя, клубок ниток, с помощью которого герой Тезей, убив Минотавра, выбрался из Лабиринта. За это царь Минос заключил Дедала и Икара в темницу. Но гениальный мастер Дедал сделал себе и своему сыну крылья из птичьих перьев, слепленных воском, на которых они улетели с острова. Когда они пролетали над морем, Икар, вопреки запрету отца, поднялся слишком близко к солнцу, лучи которого растопили воск и крылья распались, а Икар утонул в море, позже получившем название Икарийского моря. Его тело, прибитое волнами к берегу, было похоронено Гераклом на маленьком островке, названном по его имени Икария. Этот миф указывает на стремление человека к возвышению над обыденностью. Овладев передвижением по земле и воде, люди стали задумываться о покорении неба. Поэтому величайшим достижением мифического мастера Дедала считались не его неповторимые статуи, великолепные здания, а сделанные им крылья. Многие античные боги были крылаты и, изготовив искусные крылья, Дедал уподобился богам.
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