Деду,отцу и сыну вместе 100лет .А мне с сыном вместе 45лет -отвечал отец, а сын на 25 лет моложе меня .Сколько каждому из них.
Математика
Деду,отцу и сыну вместе 100лет .А мне с сыном вместе 45лет -отвечал отец, а сын на 25 лет моложе меня .Сколько каждому из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деду 100-45=55 лет сыну10 лет, отцу35 лет.
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