Деду,отцу и сыну вместе 100лет .А мне с сыном вместе 45лет -отвечал отец, а сын на 25 лет моложе меня .Сколько каждому из них.

Математика

Деду,отцу и сыну вместе 100лет .А мне с сыном вместе 45лет -отвечал отец, а сын на 25 лет моложе меня .Сколько каждому из них.

Автор: Гость