На верхнем рисунке 3 пуговицы на верхнем 6 пуговиц. Во сколько раз количество пуговиц на нижнем рисунке больше,чем на верхнем рисунке? Увеличь количество пуговиц на верхнем рисунке а 3 раза. Запиши выражение и его значение. Уве...

Математика
На верхнем рисунке 3 пуговицы на верхнем 6 пуговиц. Во сколько раз количество пуговиц на нижнем рисунке больше,чем на верхнем рисунке? Увеличь количество пуговиц на верхнем рисунке а 3 раза. Запиши выражение и его значение. Увеличь количество предметов две ромашки увеличь в 4 раза. 4 грибочка увеличь в 4 раза НУЖНЫ ОТВЕТЫ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ МНЕ В ШКОЛУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На верхнем- 3 На нижнем- 6 1) 6:3=2 (в два раза кол-во пуговиц на нижнем рис. больше, чем на верхнем)
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