Int sin(2x-3)dx Расписать

Алгебра
Int sin(2x-3)dx Расписать
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∫sin(2x-3)dx=1/2 *(-cos(2x-3)+c=-1/2cos(2x-3)+c
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