Аккордовая последовательность в Н-dur Т5/3-D6/4-Т6-S5/3-D2- Т6. Напишите пожалуйста.Очень надо.СРОЧНО!

Музыка
Аккордовая последовательность в Н-dur Т5/3-D6/4-Т6-S5/3-D2- Т6. Напишите пожалуйста.Очень надо.СРОЧНО!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T53 си-ре#-фа# D64 до#-фа#-ля# T6 ре#-фа#-си S53 ми-соль#-си D2 ми-фа#-ля#-до# T6 ре#-фа#-си-си
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