Аккордовая последовательность в Н-dur Т5/3-D6/4-Т6-S5/3-D2- Т6. Напишите пожалуйста.Очень надо.СРОЧНО!
Музыка
Аккордовая последовательность в Н-dur Т5/3-D6/4-Т6-S5/3-D2- Т6. Напишите пожалуйста.Очень надо.СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T53 си-ре#-фа# D64 до#-фа#-ля# T6 ре#-фа#-си S53 ми-соль#-си D2 ми-фа#-ля#-до# T6 ре#-фа#-си-си
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из мешка с мукой,масса которого b кг,отсыпали сначала c кг муки,а за тем - на 1,2 кг меньше.Сколько килограммов муки осталось в мешке?Составте выра...
Математика
Английский язык