Из мешка с мукой,масса которого b кг,отсыпали сначала c кг муки,а за тем - на 1,2 кг меньше.Сколько килограммов муки осталось в мешке?Составте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b= 13 7/11; c=9,4

Математика

Из мешка с мукой,масса которого b кг,отсыпали сначала c кг муки,а за тем - на 1,2 кг меньше.Сколько килограммов муки осталось в мешке?Составте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b= 13 7/11; c=9,4

Автор: Гость