Из мешка с мукой,масса которого b кг,отсыпали сначала c кг муки,а за тем - на 1,2 кг меньше.Сколько килограммов муки осталось в мешке?Составте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b= 13 7/11; c=9,4
Математика
Из мешка с мукой,масса которого b кг,отсыпали сначала c кг муки,а за тем - на 1,2 кг меньше.Сколько килограммов муки осталось в мешке?Составте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b= 13 7/11; c=9,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B-c-(c-1.2)=b-2c+1.2 13 7/11-9.4*2+1.2=13 7/11-18.8+1.2=13 7/11-20
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