Найдите четвёртое «лишнее»: рассказ, повесть, роман, эпитет.
Литература
Найдите четвёртое «лишнее»: рассказ, повесть, роман, эпитет.
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Гость:
Я думаю что это эпитет
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