Петух индюк утка мягкие согласные звуки и твердые согласные звуки
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Петух индюк утка мягкие согласные звуки и твердые согласные звуки
Ответ(ы) на вопрос:
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П- мяг.согл. е- т- тв.согл. у- х- тв.согл. и- н- тв.согл д- мяг.согл. ю- к- тв. согл у- т- тв.согл. к- тв.согл. а-
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