Даитехаратеристику релефа далнего востока
География
Даитехаратеристику релефа далнего востока
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Горный в районе камчатки и восточной сибири, в районе приморского и хабаровского края - плоскогорье и равнинный рельеф. Преобладает высокая сейсмическая активность на камчатке.
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