Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билет из оставшихся. Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 10 билетам, один — к бил...
Алгебра
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билет из оставшихся. Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 10 билетам, один — к билетам № 1, 2, …, 9, один — к билетам 1, 2, …, 8, и т. д., один только к билету №1. Какое наибольшее количество экзаменующихся могли вытянуть билет, ответ на ко-торый они не знали? А. 5. Б. 6. В. 9. Г. 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теория вероятности, т.е. сколько и от всего, тут просто 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1/10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 55/100=5.05, т.е. примерно пятеро
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