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Деталь какого рода.какаое окончание?
Русский язык
Деталь какого рода.какаое окончание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деталь - она, моя (жен.род) Окончание нулевое.
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