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Помогите решить уравнение (234+х)-456=178
Математика
Помогите решить уравнение (234+х)-456=178
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234+х=178+456 234+х=604 х=604-234 х=370
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