Помогите решить уравнение (234+х)-456=178

Математика
Помогите решить уравнение (234+х)-456=178
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234+х=178+456 234+х=604 х=604-234 х=370
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
#45 пожалуйста #ОченьОченьСрочно
Ответить
Алгебра
Разложить данные дроби в Десятичные: 3/4;5/8;3/5;7/20;13/25;11/16
Ответить
Русский язык
Слово простыня нарицательное или имя собственное????
Ответить
История
Конспект по теме культура стран халифата
Ответить
Физика
Что характеризует центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности?
Ответить