Конспект по теме культура стран халифата

История
Конспект по теме культура стран халифата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После смерти Мухаммеда высказанные им мудрые изречения (откровения, переданные ему Богом) были сведены в главы (суры) и составили Священную книгу мусульман — «Коран» (по-арабски «чтение»), которая поныне является основным источником исламского вероучения.Вероучение ислама опирается на "пять столпов".  Все мусульмане должны верить в единого Бога —Аллаха и пророческую миссию Мухаммеда. Исламский «символ веры» выражается словами: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Для мусульман обязательнапятикратная ежедневная молитва (намаз) и пятничная молитва в мечети. Все мусульмане должны соблюдать пост и священный месяц Рамадан и хотя бы однажды совершить паломничество в Мекку — хадж. Эти обязанности дополняются долгом в случае необходимости участвовать в священной войне за веру — джихаде.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что характеризует центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности?
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕЕЕ......ПЖЛСТ
Ответить
Русский язык
По небу ползут серые тучи разбор предложения
Ответить
Математика
Решите уравнения 1) 4(9+7х)=21=393 2)5(14+b)+6b=158
Ответить
Математика
Разложите на простые множители 600
Ответить