Конспект по теме культура стран халифата

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После смерти Мухаммеда высказанные им мудрые изречения (откровения, переданные ему Богом) были сведены в главы (суры) и составили Священную книгу мусульман — «Коран» (по-арабски «чтение»), которая поныне является основным источником исламского вероучения.Вероучение ислама опирается на "пять столпов". Все мусульмане должны верить в единого Бога —Аллаха и пророческую миссию Мухаммеда. Исламский «символ веры» выражается словами: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Для мусульман обязательнапятикратная ежедневная молитва (намаз) и пятничная молитва в мечети. Все мусульмане должны соблюдать пост и священный месяц Рамадан и хотя бы однажды совершить паломничество в Мекку — хадж. Эти обязанности дополняются долгом в случае необходимости участвовать в священной войне за веру — джихаде.