Детеныши утконоса сидят в гнезде 17 недель. Из них 11 недель малыши ещё слепые. На ск??лько недель меньше сидят в гнезде зрячие малыши, чем слепые?
Математика
Детеныши утконоса сидят в гнезде 17 недель. Из них 11 недель малыши ещё слепые. На ск??лько недель меньше сидят в гнезде зрячие малыши, чем слепые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17-11=6 (нед.) Ответ: На 6 недель меньше сидят в гнезде зрячие малыши,чем слепые. Пожалуйста:)
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