Детеныши утконоса сидят в гнезде 17 недель. Из них 11 недель малыши ещё слепые. На ск??лько недель меньше сидят в гнезде зрячие малыши, чем слепые?

Математика

Детеныши утконоса сидят в гнезде 17 недель. Из них 11 недель малыши ещё слепые. На ск??лько недель меньше сидят в гнезде зрячие малыши, чем слепые?

Автор: Гость