ДЕТИ ПОЕХАЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В 14 АВТОБУСАХ ПО 48 ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ . МАЛЬЧИКОВ БЫЛО 309 А ??СТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ . СКОЛЬКО ДЕВОЧЕК ПОЕХАЛО НА ЭТУ ЭКСКУРСИЮ
Математика
ДЕТИ ПОЕХАЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В 14 АВТОБУСАХ ПО 48 ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ . МАЛЬЧИКОВ БЫЛО 309 А ??СТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ . СКОЛЬКО ДЕВОЧЕК ПОЕХАЛО НА ЭТУ ЭКСКУРСИЮ
Ответ(ы):
Гость:
363 девочки поехало на экскурсию
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