ДЕТИ ПОЕХАЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В 14 АВТОБУСАХ ПО 48 ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ . МАЛЬЧИКОВ БЫЛО 309 А ??СТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ . СКОЛЬКО ДЕВОЧЕК ПОЕХАЛО НА ЭТУ ЭКСКУРСИЮ

Математика

ДЕТИ ПОЕХАЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В 14 АВТОБУСАХ ПО 48 ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ . МАЛЬЧИКОВ БЫЛО 309 А ??СТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ . СКОЛЬКО ДЕВОЧЕК ПОЕХАЛО НА ЭТУ ЭКСКУРСИЮ

Автор: Гость