Детскую библиотеку посетили 456 учащихся. Четверть читателей библиотеки-учащиеся ??ачальной школы Остальные-ученики среднего и старшего звеньев, причем учащихся старшего звена на 28 человек больше. Сколько старшеклассников запи...

Математика

Детскую библиотеку посетили 456 учащихся. Четверть читателей библиотеки-учащиеся ??ачальной школы Остальные-ученики среднего и старшего звеньев, причем учащихся старшего звена на 28 человек больше. Сколько старшеклассников записано в детскую библиотеку?

Автор: Гость