Детскую библиотеку посетили 456 учащихся. Четверть читателей библиотеки-учащиеся ??ачальной школы Остальные-ученики среднего и старшего звеньев, причем учащихся старшего звена на 28 человек больше. Сколько старшеклассников запи...
Математика
Детскую библиотеку посетили 456 учащихся. Четверть читателей библиотеки-учащиеся ??ачальной школы Остальные-ученики среднего и старшего звеньев, причем учащихся старшего звена на 28 человек больше. Сколько старшеклассников записано в детскую библиотеку?
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456+28=484 Ответ:484 записано в детскую библиотеку
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