Девочка хочет изготовить три браслета. У нее есть красная, черная и синяя тесемки ?? три бусины желтого, зеленого и белого цвета. Сколько различных браслетов может быть изготовлено

Математика

Девочка хочет изготовить три браслета. У нее есть красная, черная и синяя тесемки ?? три бусины желтого, зеленого и белого цвета. Сколько различных браслетов может быть изготовлено

Автор: Гость