Девочка хочет изготовить три браслета. У нее есть красная, черная и синяя тесемки ?? три бусины желтого, зеленого и белого цвета. Сколько различных браслетов может быть изготовлено

Математика
Девочка хочет изготовить три браслета. У нее есть красная, черная и синяя тесемки ?? три бусины желтого, зеленого и белого цвета. Сколько различных браслетов может быть изготовлено
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 браслетов. красная т. желтая б. красная т. зеленая б. красная т. белая б. черная т. желтая б. черная т. зеленая б. черная т. белая б. синяя т. желтая б. синяя т. зеленая б. синяя т. белая б.
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