Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу. сколько здесь предложений?

Русский язык

Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу. сколько здесь предложений?

Автор: Гость