Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу. сколько здесь предложений?

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Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу. сколько здесь предложений?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девочка заблудилась в лесу . Она пришла к домику, там жили три медведя. Медведей дома не было , они ушли гулять по лесу . 3 предложения .
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