Диагоналей прямоугольника ABCD пересекаются в точке О угол ABO равен 40° найдите углы между диагоналями

Математика
Диагоналей прямоугольника ABCD пересекаются в точке О угол ABO равен 40° найдите углы между диагоналями
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