Диагонали прямоугольника MNKP пересекаются в точке O угол MON равно 64 градуса найдите угол OMP
Математика
Диагонали прямоугольника MNKP пересекаются в точке O угол MON равно 64 градуса найдите угол OMP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно еще одним способом ∠МОР=180-∠NOM=180-64=116° из ΔМОР (равнобедренного) ∠ОМР=∠ОРМ=(180-116):2=32° другой способ в приложении
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