Отмкть слово образованное бессуфиксным способом а)шебетание,б)заповедник,в)преграда,г)привокзальный
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Отмкть слово образованное бессуфиксным способом а)шебетание,б)заповедник,в)преграда,г)привокзальный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шебетание! буква а!!!!
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