Сообщение о жаргонизмах

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Жаргонизмы начали своё существование с тех пор, как человек научился говорить. Это речь какой-нибудь социальной или иной объединённой общими интересами группы, содержащей много слов и выражений, отличных от общего языка, в т. ч и искусственных, иногда условных. Жаргонизмы представляют из себя слова и выражения, существующие для быстрой передачи информации в определённых кругах людей, они несут в себе примитивизм, который при употреблении ими узким кругом лиц не страшен, т.к. он очень мал в отдельной группе и лица употребляющие этот жаргон в свободное от работы время не слышат и не употребляют его. Когда же жаргон начинает выходить в общество это начинает приобретать угрожающий характер.Жаргонизмы представляющие возрастные и профессиональные особенности не имеют пагубного влияния на русский язык. Постепенно они входят и выходят из языка не оказывая при этом пагубное влияние на его носителей. Но существуют жаргонизмы "запрещенные" к употреблению. Например уголовный жаргон, который освободившись от цензурных цепей пролился на листы печатных изданий.На сегодняшний день русский язык, фактически освобождённый от цензурных рамок, переживает свой собственный кризис. В период 20-ых годов в наш родной язык влилось очень много слов из преступного мира. Нынче же идёт большое употребление слов из языка наркоманов. Например, повсеместно слышащиеся слова: кайф, тусовка, крыша поехала и др.Жаргонизмы проникают во все слои общества, средства массовой информации, кино и даже литературу.При анализе художественных произведений вышедших в последние 10 лет очень ярко улавливается тенденция использования арготических слов. Говоря о литературе нельзя не заметить, что в последнее время не было издано ни одного качественного художественного произведения, которое стало бы современным российским бестселлером. В современной