Задание 170 5 класс русский язык
Русский язык
Задание 170 5 класс русский язык
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Подробное объяснение задания по русскому языку 170ЗаданиеСпишите, ставя, где надо, тире. Подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. От подлежащего к сказуемому поставьте вопросы. Прочитайте, делая отчётливую паузу между подлежащим и сказуемым и выделяя голосом подлежащее и сказуемое, выраженные существительными. На какие вопросы отвечают сказуемые?Упражнение 170 по русскому языку 5 классЗаходи: объяснение тем, помощь в учёбе
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