Помогите пожалуйста) ФГОС Математика рабочая тетрадь 5 класс (часть 1)12. Формулы12.1 ??аполните таблицу, если а и b - стороны прямоугольника, S и P - его площадь и периметр.1) a - 17 cм, b - 128 см, S -?, P-?2) а - 32 см, b - ...

Математика

Помогите пожалуйста) ФГОС Математика рабочая тетрадь 5 класс (часть 1)12. Формулы12.1 ??аполните таблицу, если а и b - стороны прямоугольника, S и P - его площадь и периметр.1) a - 17 cм, b - 128 см, S -?, P-?2) а - 32 см, b - ?, S - 2528 cм², Р - ?3) а - ?, b - 49 см, S - 833 см², P - ?4) а - 45 см, b - ?, S - ?, P - 218 см5) а - 275 см, b - 97 см, S - ?, P - 340 см

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