Данные имена прилагательные употребите в прямом и в переносном значении, подобра?? к ним соответстующие имена существительные. Прилагательные: серебряные, свинцовые, тяжелые. Пример Прямое значение: Переносное значение: Зол...

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Данные имена прилагательные употребите в прямом и в переносном значении, подобра?? к ним соответстующие имена существительные. Прилагательные: серебряные, свинцовые, тяжелые. Пример Прямое значение: Переносное значение: Золотые кольца Золотые слова

Автор: Гость