Данные имена прилагательные употребите в прямом и в переносном значении, подобра?? к ним соответстующие имена существительные. Прилагательные: серебряные, свинцовые, тяжелые. Пример Прямое значение: Переносное значение: Зол...
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Данные имена прилагательные употребите в прямом и в переносном значении, подобра?? к ним соответстующие имена существительные. Прилагательные: серебряные, свинцовые, тяжелые. Пример Прямое значение: Переносное значение: Золотые кольца Золотые слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорливые соседки, гов. ручейки весёлые ребята, вес. буквы свинцовые пули, св. кулаки тяжёлые сумки, тяж. тучи серебряные слитки, сер. снежинки
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