С какими типами обществ вы познакомились в этом параграфе?Дайте краткую характер??стику каждого.
Обществознание
С какими типами обществ вы познакомились в этом параграфе?Дайте краткую характер??стику каждого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошарик Дай текст,дурачек тп ахахаха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе
Химия
рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3
Русский язык