С какими типами обществ вы познакомились в этом параграфе?Дайте краткую характер??стику каждого.

Обществознание
С какими типами обществ вы познакомились в этом параграфе?Дайте краткую характер??стику каждого.
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Автор: Гость
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Гость:
Лошарик Дай текст,дурачек тп ахахаха
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