Pascal abc Посередине озера плавает плот, имеющий форму прямоугольника. Стороны плот?? направлены вдоль параллелей и меридианов. Введём систему координат, в которой ось OX направлена на восток, а ось ОY – на север. Пусть юго...

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Pascal abc Посередине озера плавает плот, имеющий форму прямоугольника. Стороны плот?? направлены вдоль параллелей и меридианов. Введём систему координат, в которой ось OX направлена на восток, а ось ОY – на север. Пусть юго-западный угол плота имеет координаты (x1, y1), северо-восточный угол – координаты (x2, y2). Пловец находится в точке с координатами (x, y). Определите, к какой стороне плота (северной, южной, западной или восточной) или к какому углу плота (северо-западному, северо-восточному, юго-западному, юго-восточному) пловцу нужно плыть, чтобы как можно скорее добраться до плота. Программа получает на вход шесть чисел в следующем порядке: x1, y1 (координаты юго-западного угла плота), x2, y2 (координаты северо-восточного угла плота), x, y (координаты пловца). Все числа целые и по модулю не превосходят 100. Гарантируется, что x1 lt; x2, y1 lt; y2, x ≠ x1, x ≠ x2, y ≠ y1, y ≠ y2, координаты пловца находятся вне плота. Если пловцу следует плыть к северной стороне плота, программа должна вывести символ «N», к южной – символ «S», к западной – символ «W», к восточной – символ «E». Если пловцу следует плыть к углу плота, нужно вывести одну из следующих строк: «NW», «NE», «SW», «SE». Пример входных и выходных данных Ввод: -1 -2 5 3 -4 6 Вывод: NW Решение, правильно работающее для случаев, когда ответом является одна из сторон плота «N», «S», «W», «E»

Автор: Гость