Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях альфа и бетта. Могут ли они быть? а)параллельными. б) скрещивающим Пожалуйста с полным объяснением!!!
Геометрия
Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях альфа и бетта. Могут ли они быть? а)параллельными. б) скрещивающим Пожалуйста с полным объяснением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделаем построение по условиюплоскости альфа и бетта пересекаются по прямой mпрямые а и в лежат в соответствующих плоскостяхA) прямые параллельные -ЗЕЛЕНЫМ цветом достаточное условие , чтобы они были параллельны линии пересечения (m)Б) прямые скрещивающиеся - КРАСНЫМ цветом достаточное условие, чтобы они пересекали прямую ( m) в разных точках
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