Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях альфа и бетта. Могут ли они быть? а)параллельными. б) скрещивающим Пожалуйста с полным объяснением!!!

Геометрия
Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях альфа и бетта. Могут ли они быть? а)параллельными. б) скрещивающим Пожалуйста с полным объяснением!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделаем построение по условиюплоскости  альфа и бетта пересекаются  по прямой  mпрямые  а  и в  лежат в соответствующих плоскостяхA)   прямые параллельные  -ЗЕЛЕНЫМ цветом      достаточное условие , чтобы они были параллельны линии пересечения (m)Б)  прямые скрещивающиеся - КРАСНЫМ цветом     достаточное условие, чтобы они пересекали прямую ( m)  в разных точках

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