Онспект по теме германская империя в конце 19 начале 20 века
История
Онспект по теме германская империя в конце 19 начале 20 века
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Большая часть населения мира была неграмотной. Да и грамота была не нужна: вековые традиции и обычаи предопределяли тогда жизнь большинства людей от колыбели до могилы. Самым быстрым средством передвижения была тогда железная дорога, но во многих местах не было и ее. Массовое распространение электричества в быту было еще впереди,, верхом удобства считалась тогда керосиновая лампа. Почти все население мира жило в сельской местности. Города были редкими. На их улицах господствовали конные экипажи и неуклюжие трамваи. Женщины в Европе носили еще длинные юбки, а неотъемлемой частью мужского костюма был цилиндр или шляпа-котелок.Еще не взлетел первый самолет и первая ракета.Еще не были изобретены антибиотики.Еще не заработали сборочные конвейеры на автомобильных заводах Генри Форда.Еще не изобрели телевизоры.Но уже родились Рузвельт и Черчилль, Эйнштейн и Пикассо, Гитлер и Муссолини, Ататюрк и Мао Цзэдун, Лени» и Сталин — те, кому было суждено стать главными действующими лицами мировой драмы XX века.Столетие назад Европа господствовала в мире. Европейцы, открыв для себя мир после Великих географических открытий, захватили его и поделили между собой. Мало что свидетельствовало тогда о грядущей утрате Европой своего лидерства. Особое место принадлежало США. Будучи по истокам своего возникновения продолжением европейской цивилизации, США стремительно становились крупнейший державой мира. В стране была создана гигантская индустрия. Во многих отраслях промышленности Америка начинала опережать Европу. Крупнейшие предприниматели — Рокфеллер, Карнеги, Морган и другие — символизировали новую эпоху, в которой США отводилось ведущее место в мире.Феноменальный рост Соединенных Штатов Америки, ставших к концу века ведущей промышленной державой мира, да угрожающе быстрое превращение Японии в могучую военную державу обещали будущие перемены.Если сравнивать карту современного мира и карту мира начала века, поражает многоцветность первой и бедность палитры второй. Европейские страны поделили Южную и Юго-Восточную Азию, Африку, островной мир Океании и Карибского бассейна на колонии, их цвета поэтому превалировали на карте. Самыми крупными владениями располагала Великобритания. Второй по величине колониальной империей являлась Франция. Испания и Португалия, которые положили начало созданию колониальных империй в XV веке, — потеряв в 19 веке свои владения в Центральной и Южной Америке, стали второстепенными колониальными державами. Позже других, только после своего объединения, приступила к колониальным захватам Германия, но и она быстро стала обладательницей крупной империи. Маленькая Бельгия владела колонией Конго, которая в 78 раз превосходила ее по территории. Но это не значит, что все европейские страны имели колонии: их не было, например, у Швейцарии, Швеции, Австро-Венгрии.Страны и народы, оказавшиеся в составе колониальных империй, теряли свою независимость; они непосредственно управлялись из своей страны-метрополии, т.е. владелицы данной колонии. Лишь в британских колониях, заселенных европейцами, было введено самоуправление, эти колонии — Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз — получили название доминионов. Те неевропейские страны, которые сохранили внешне независимость, — Китай, Сиам (Таиланд), Афганистан, Иран, Османская империя, страны Центральной и Южной Америки оказались в орбите европейского господства. Но она приняла другие формы. В одних случаях эти государства были вынуждены призыать покровительство, протекторат, со стороны одной из европейских держав. В других случаях европейцы добивались подписания договоров, обеспечивающих им право свободно заниматься торговлей на территории этих государств, создавать там свои опорные пункты.20 век стал переломным моментом в развитии человечества. По масштабу исторических событий, перемен в жизни народов, он не уступал, а даже превзошёл предыдущие исторические эпохи. Революции, две мировые войны, атомные катастрофы, массовое истребление народов, – всем этим наполнен XX век. Однако мир постепенно, но не равномерно двигался по пути демократии, признании прав и свобод человека, к тому миру, в котором мы сейчас живём.
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