Мне нужен краткий ответ какую роль в жизни египтян играли жрецы!!!????

История
Мне нужен краткий ответ какую роль в жизни египтян играли жрецы!!!????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую же роль играли жрецы в общественной жизни египтян? Это самые настоящие хранители священных традиций. И именно они играли в то время основную роль в формировании и процветании государства, духовном развитии нации, а также сохранении исторических и культурных ценностей.
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