Мне нужен краткий ответ какую роль в жизни египтян играли жрецы!!!????

Гость: Гость:

Какую же роль играли жрецы в общественной жизни египтян? Это самые настоящие хранители священных традиций. И именно они играли в то время основную роль в формировании и процветании государства, духовном развитии нации, а также сохранении исторических и культурных ценностей.