Определить массу оконного стекла шириной 3 метра , высотой 2,5 метра и толщиной 0,6са??тиметров
Физика
Определить массу оконного стекла шириной 3 метра , высотой 2,5 метра и толщиной 0,6са??тиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112.5кг.3*2.5*6*2.5=112 5
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