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487 есеп 115 бет көмектесиндер пж
Математика
487 есеп 115 бет көмектесиндер пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я непонял по якутски пишиш чтоли но якут но непонятно
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