Как связать чехол из ниток помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Берешь нитки потолще и вяжешь цепочку длиной в ширину телефона. Затем обвязываешь ее с обеих сторон столбиками с накидом (это чтоб быстрей связать) или без накида (так медленнее) . Вяжешь кошелек высотой чуть больше длины телефона. Край обвязываешь ниткой другого цвета, а в один из рядов столбиков с накидом чуть выше края телефона вдергиваешь шнурок и затягиваешь его. На мешочек клеишь стразы или пришиваешь бусины. Все! Это самый простой и быстрый чехол. Затраченное время 1 час! http://supwoman.ru/fashion/3307-kak-svyazat-chehol-dlya-telefona-kryuchkom.html