Мультфильмы про динозавров 9 серий Коля уже посмотрел 2 серий сколько серий ему ос??алось посмотреть составить две задачи обратные данные подбери к каждой задаче схематический чертеж

Математика
Мультфильмы про динозавров 9 серий Коля уже посмотрел 2 серий сколько серий ему ос??алось посмотреть составить две задачи обратные данные подбери к каждой задаче схематический чертеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Всего 9 серий, Коля посмотрел 2 серии Найти: сколько серий посмотрел Коля? Решение: 9-2=7(серий)-посмотрел Коля А 2 позже скажу.
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