СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобут...

Українська мова

СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобути перемогу, обмінюватися листами.

Автор: Гость