СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобут...

Українська мова
СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобути перемогу, обмінюватися листами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагороджувати, оперувати, штрафувати, перемагати, листуватися
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) серная кислота и сульфит натрия. 2) Серная кислота и нитрат бария 3) Азотная кисл??та и гидроксид калия 4) Сульфат натрия и нитрит меди ( ll ...
Ответить
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавление 200г свинца ,имеющего температ??ру 37°C?
Ответить
Русский язык
В каком слове допущена ошибка? 1) шоколад 2) песьня 3) пальто
Ответить
Физика
Определить массу оконного стекла шириной 3 метра , высотой 2,5 метра и толщиной 0,6са??тиметров
Ответить
Математика
Мультфильмы про динозавров 9 серий Коля уже посмотрел 2 серий сколько серий ему ос??алось посмотреть составить две задачи обратные данные подбери к...
Ответить