СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобут...
Українська мова
СРОЧНО! Хотя бы несколько! Замініть словосполучення інфінітивом. Вручати нагороду, робити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобути перемогу, обмінюватися листами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагороджувати, оперувати, штрафувати, перемагати, листуватися
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) серная кислота и сульфит натрия. 2) Серная кислота и нитрат бария 3) Азотная кисл??та и гидроксид калия 4) Сульфат натрия и нитрит меди ( ll ...
Физика
Физика