Преобразуйте неопределённо-личные предложения в двусоставные. 1)Когда стало смер??аться,вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. 2)С началом войны бульницу эвакуировали в Кировскую область. 3) А о...

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Преобразуйте неопределённо-личные предложения в двусоставные. 1)Когда стало смер??аться,вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. 2)С началом войны бульницу эвакуировали в Кировскую область. 3) А один раз меня даже приняли за главнокомандующего. 4)Поднялся гвалт,крик,кам;Маланью заперли в чулане.

Автор: Гость