Тепловой двигатель получает за цикл от нагревания 200 Дж теплоты и отдает холодиль??ику 150 Дж . КПД двигателя равен??
Физика
Тепловой двигатель получает за цикл от нагревания 200 Дж теплоты и отдает холодиль??ику 150 Дж . КПД двигателя равен??
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965мееггооппииккссииллеейй дж
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