Решите пожалуйста,Нужно решение) 1.)Какая из пар чисел является решением линейного уравнения 4х-3у=27 а)(3;-5);б)(-3;5);в)(3;5);г)(-3;-5)

Алгебра
Решите пожалуйста,Нужно решение) 1.)Какая из пар чисел является решением линейного уравнения 4х-3у=27 а)(3;-5);б)(-3;5);в)(3;5);г)(-3;-5)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под буквой а) т.к 4*3-3*(-5)= 12+15=27
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