Помогите. Сочинение на тему "Когда я стану взрослым"

Гость: Гость:

Когда я стану взрослым, тогда я буду грустным, потому что детство лучшее на свете: помогай маме, папе,веселись с друзьями,во сне летаю во облаках, и считаю репы. Вот когда я стану взрослым будет всё не так. Я работаю без остановки,прихожу усталым и говорю когда я был ребёнком было тогда лучше.