Помогите. Сочинение на тему "Когда я стану взрослым"
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Помогите. Сочинение на тему "Когда я стану взрослым"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я стану взрослым, тогда я буду грустным, потому что детство лучшее на свете: помогай маме, папе,веселись с друзьями,во сне летаю во облаках, и считаю репы. Вот когда я стану взрослым будет всё не так. Я работаю без остановки,прихожу усталым и говорю когда я был ребёнком было тогда лучше.
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