рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3

Химия

рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3

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