рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3
Химия
рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23+16+1=40 40/1.041=38.42459
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