Объясните значение слов: армян, забрало, курятник, крепостник, лапотник. Заранее с??асибо.
Русский язык
Объясните значение слов: армян, забрало, курятник, крепостник, лапотник. Заранее с??асибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армян-житель страны Армяния, забрало-кто-то забрал что то а оно забрало у тебя это слово глагол, курятник-маленькая низкая избушка для курил..... дальше не совсем знаю
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