На отрезке MN равно 19 см отметили точку K такую что МK равно 15 см и точка F такую что FN равна 13 см Найди длину отрезка KF

Математика
На отрезке MN равно 19 см отметили точку K такую что МK равно 15 см и точка F такую что FN равна 13 см Найди длину отрезка KF
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 -15=4 (см) - KN13-4=9 (см) -KFОтвет: 9 см длина отрезка KF

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