На отрезке MN равно 19 см отметили точку K такую что МK равно 15 см и точка F такую что FN равна 13 см Найди длину отрезка KF

Математика

На отрезке MN равно 19 см отметили точку K такую что МK равно 15 см и точка F такую что FN равна 13 см Найди длину отрезка KF

Автор: Гость