Диалог не тему "Может ли человек предотвратить эколог. проблемы?" (40 реплик)

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Конечно, человек создаёт определённую нагрузку на экологию Земли, но я думаю, что это воздействие сильно преувеличено. Сколько было шума про озоновые дыры, потом как-то притихли. Совсем недавно шли разговоры о глобальном потеплении, но зима этого года, похоже, сняла эту проблему. Просто в природе процессы идут циклично, а определённые люди на этом делают деньги. Так некоторые страны продают свою долю выбросов парниковых газов, которые определены киотским протоколом. К стати сказать, та же Америка не подписала этот документ.