Решение задачи на уравнение на одном садовом участке в 5 раз больше кустов, чем на ??ругом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 кустов, на обеих участках кустов малины стало поровну. сколько кустов малины б...

Математика

Решение задачи на уравнение на одном садовом участке в 5 раз больше кустов, чем на ??ругом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 кустов, на обеих участках кустов малины стало поровну. сколько кустов малины было на каждом участке?

Автор: Гость