Решение задачи на уравнение на одном садовом участке в 5 раз больше кустов, чем на ??ругом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 кустов, на обеих участках кустов малины стало поровну. сколько кустов малины б...

Математика
Решение задачи на уравнение на одном садовом участке в 5 раз больше кустов, чем на ??ругом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 кустов, на обеих участках кустов малины стало поровну. сколько кустов малины было на каждом участке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х - кустов малины на первом  участке  5 * х кустов малины на втором участке  5х - 22 = х + 22 5х - х = 22 + 22 4х = 44 х = 44 / 4 х = 11 - кустов малины на первом участке 5 * 11 = 55 кустов малины на втором участке
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