Докажите тождество (3g-2x)^2 + 12xy = 4x^2+9y^2
Алгебра
Докажите тождество (3g-2x)^2 + 12xy = 4x^2+9y^2
Ответ(ы):
Гость:
(3y-2x)²+12xy=9y²-12xy+4x²+12xy=9y²+4x²=4x²+9y²
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