Как просклонять тонкая ветвь
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Как просклонять тонкая ветвь
Ответ(ы):
Гость:
Р.п тонкой ветви Д.п тонкой ветве В.п тонкая ветвь Тв.п тонкой ветвью П.п о тонкой ветви
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