Рыба ремень длинная и плоская.Иной раз достигает девяти метров. Ну и ремешок! Эту серебристо - розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём. А уж так тяжёл- пятерым не поднять! Она любит плавать во главе...

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Рыба ремень длинная и плоская.Иной раз достигает девяти метров. Ну и ремешок! Эту серебристо - розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём. А уж так тяжёл- пятерым не поднять! Она любит плавать во главе косяков сельди. Задание. Составьте из предложений текст. Придумайте к нему заголовок. Запишите заголовок и составленный текст.

Автор: Гость