При каких обстоятельствах 5 мальчиков 3 собаки 3 жирафа и мышь могут забраться Под ??дин зонт и не намокнуть ?

Другие предметы

При каких обстоятельствах 5 мальчиков 3 собаки 3 жирафа и мышь могут забраться Под ??дин зонт и не намокнуть ?

Автор: Гость