При каких обстоятельствах 5 мальчиков 3 собаки 3 жирафа и мышь могут забраться Под ??дин зонт и не намокнуть ?

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При каких обстоятельствах 5 мальчиков 3 собаки 3 жирафа и мышь могут забраться Под ??дин зонт и не намокнуть ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если нету дождя то как они намокнут?
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