Накресліть шестикутник,кожний кут якого дорівнює 120 градусів,а кожна сторона-4см.Опишіть навколо цього шестикутника коло і впишіть у нього коло! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Геометрия

Накресліть шестикутник,кожний кут якого дорівнює 120 градусів,а кожна сторона-4см.Опишіть навколо цього шестикутника коло і впишіть у нього коло! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Автор: Гость