Накресліть шестикутник,кожний кут якого дорівнює 120 градусів,а кожна сторона-4см.Опишіть навколо цього шестикутника коло і впишіть у нього коло! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Геометрия
Накресліть шестикутник,кожний кут якого дорівнює 120 градусів,а кожна сторона-4см.Опишіть навколо цього шестикутника коло і впишіть у нього коло! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
Это должен быть правильный шестиугольник? Вот)
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